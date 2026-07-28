Prefeitura de Manaus abre 13ª edição dos Jogos Internos do Parque do Idoso com 166 atletas

Prefeitura de Manaus abriu nesta segunda-feira, 27/7, a 13ª edição dos Jogos Internos do Parque Municipal do Idoso (Jipi), reunindo 166 atletas em uma programação voltada à promoção do envelhecimento ativo, da prática esportiva e da integração entre as pessoas idosas atendidas pelo Parque Municipal do Idoso (PMI). As competições seguem até sexta-feira, 31/7, com disputas em 12 modalidades adaptadas.

A cerimônia de abertura reuniu autoridades municipais, servidores, familiares e os atletas inscritos. A programação contou com desfile das delegações, apresentações culturais, música, e o início das primeiras disputas esportivas, marcando o começo de mais uma edição dos jogos.





O diretor-presidente da Fundação Doutor Thomas, Eduardo Lucas, destacou que os Jogos Internos integram as ações desenvolvidas pela prefeitura para promover saúde, qualidade de vida e inclusão social da pessoa idosa, fortalecendo as políticas públicas voltadas ao envelhecimento ativo na capital.

“Os Jogos Internos já fazem parte da história do Parque Municipal do Idoso e representam muito mais do que uma competição. Eles incentivam a prática de atividades físicas, fortalecem a convivência e contribuem para um envelhecimento com mais saúde, autonomia e qualidade de vida. A gestão do prefeito Renato Junior tem investido em políticas públicas que valorizam a pessoa idosa e ampliam oportunidades para que ela permaneça ativa, participativa e integrada à sociedade. Ver nossos atletas motivados e felizes é a maior demonstração de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Ao longo da semana, os atletas disputarão modalidades adaptadas como natação, chute ao gol, fut pênalti, argola, lançamento ao alvo, boliche, lance livre na cesta, taco no disco, bocha, tênis de mesa, jogo de malha e dominó. As atividades estimulam o condicionamento físico, a socialização, a autonomia e o bem-estar das pessoas idosas.

A aposentada Maria Cecília, de 66 anos, destacou que a participação nos jogos representa um incentivo para manter uma vida ativa e saudável.

“Participar dos Jogos Internos é uma alegria. Além de cuidar da saúde, fazemos amizades, superamos desafios e mostramos que a idade nunca é um limite para viver com disposição e felicidade”, disse.

Programação

As competições acontecem até sexta-feira, 31/7, em dois turnos, das 9h às 12h e das 14h às 17h, nas dependências do Parque Municipal do Idoso, localizado na rua Rio Mar, nº 1.324, bairro Nossa Senhora das Graças, zona Centro-Sul da capital.

Além de incentivar hábitos saudáveis e fortalecer a convivência entre os participantes, os Jogos Internos também servirão como seletiva para a formação da equipe que representará o Parque Municipal do Idoso nas Olimpíadas da Terceira Idade, promovidas pela Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

A programação é gratuita e aberta ao público, permitindo que familiares e visitantes acompanhem as competições e incentivem os atletas, reforçando o compromisso da Prefeitura de Manaus com a valorização da pessoa idosa, a promoção do envelhecimento ativo e o fortalecimento das políticas públicas voltadas a esse público.