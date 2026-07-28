Drª Aryel Almeida reforça apoio a projetos sociais durante visita à Fazenda da Esperança

Enquanto a mãe lutava para vencer a dependência química, Pedro encontrou na sala de aula a oportunidade de mudar o próprio destino. A história do jovem, que participou de um projeto social na Fazenda da Esperança para formação educacional de filhos de acolhidos, foi conhecida nesta segunda-feira (27/7) pela médica e candidata a deputada federal Drª Aryel Almeida. A avó de Aryel, dona Rosa, foi uma das “madrinhas” da organização.

“Eu cheguei na Fazenda com 13 anos através da minha mãe, que veio se recuperar. Hoje eu tenho a oportunidade de estudar, curso de Direito, que sempre foi um sonho, através de projetos sociais como esse, que nos ajudam. Não só eu, como outros jovens”, disse Pedro.





Fortemente conectada com o trabalho cristão em ações sociais, Aryel agradeceu a oportunidade de visitar o projeto e reforçou seu compromisso em lutar no Congresso Nacional por mais apoio para iniciativas que ajudam crianças e jovens que crescem em meio à vulnerabilidade.

“Que iniciativas como essa continuem transformando histórias. Eu acredito que a educação é um divisor de águas na vida de qualquer pessoa. A educação muda destinos, abre portas que talvez a gente não visse sendo abertas”, disse Aryel.

A filantropia vem de família

A médica Drª Aryel também tem forte ligação com o ato de amar o próximo e a Fazenda da Esperança. Além das missões evangélicas que fazia na juventude, sua avó, a dona Rosa Almeida, atuou por muitos anos como “madrinha” da instituição.

Mais tarde, durante a gestão do ex-prefeito de Manaus David Almeida, pai de Aryel, a entidade recebeu apoio em ações e parcerias de assistência social municipal.

A Fazenda da Esperança atende mais de 100 pessoas, entre homens e mulheres. Um trabalho social e terapêutico que irradia para seus familiares e toda a comunidade.

“É bonito contemplar os frutos, os filhos da Fazenda da Esperança. Muitos hoje trabalham através desse projeto, realizam seus sonhos, se tornam universitários. Com muita alegria recebemos a visita da Aryel, toda a equipe de amigos da Fazenda da Esperança, que nos apoiam há muitos anos. Temos muito a agradecer. Obrigado, David, nosso ex-prefeito, que nos acompanha com tanto carinho ao longo de todos esses anos”, reforçou o padre Vinícius Esch Gouvea, coordenador da Fazenda da Esperança.