Prefeitura de Manaus amplia obras de pavimentação na comunidade Parque São Pedro

O programa “Asfalta Manaus” segue avançando, levando infraestrutura e qualidade de vida para os moradores da capital amazonense. Nesta quinta-feira, 16 de maio, o prefeito David Almeida e o secretário municipal de Infraestrutura, Renato Junior, deram início a uma nova fase do programa, com a assinatura da ordem de serviço para o recapeamento das ruas na comunidade Parque São Pedro, localizada no bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus.





O objetivo é claro: melhorar a mobilidade e garantir mais conforto para os moradores, não apenas do Parque São Pedro, mas também de comunidades vizinhas. Segundo o prefeito David Almeida, mais de 70 ruas serão recapeadas nessa região, proporcionando um total de cerca de 150 ruas recuperadas e recapeadas. Este é apenas o começo de um ambicioso plano que pretende recapear mais de 2.300 ruas em toda a cidade até o final do ano.

Renato Junior, secretário de Infraestrutura, ressaltou a importância desse investimento para a comunidade Parque São Pedro, que há décadas enfrentava o esquecimento em termos de infraestrutura básica. As obras já começaram, com máquinas entrando em ação para fresagem e aplicação de asfalto, trazendo esperança e transformando a realidade local.

Os resultados já são visíveis. Moradores como Donizete Mendes, eletricista de 50 anos, expressam sua gratidão pela iniciativa da prefeitura, destacando como os buracos nas ruas causavam prejuízos e dificultavam o dia a dia. Talita dos Santos, manicure de 30 anos, compartilha sua felicidade, mencionando que a pavimentação era um sonho que agora se realiza, trazendo alívio e alegria para os residentes.

O “Asfalta Manaus”, lançado em abril de 2022, já impactou positivamente mais de 2,7 mil ruas na cidade, demonstrando o compromisso da administração municipal com a melhoria da infraestrutura urbana. Com equipes dedicadas e processos bem definidos, o programa tem garantido não apenas o asfaltamento, mas também a qualidade e durabilidade do trabalho realizado.

Essa iniciativa não apenas transforma ruas e bairros, mas também transforma vidas, proporcionando mais segurança, conforto e dignidade para os cidadãos de Manaus. O “Asfalta Manaus” é mais do que um programa de pavimentação; é um símbolo do compromisso da prefeitura em construir uma cidade melhor para todos.