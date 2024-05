Correios suspendem coleta de roupas entre as doações para o RS

Os Correios, em um esforço conjunto para apoiar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, suspendem temporariamente a coleta de roupas como parte das doações. A medida visa equilibrar os tipos de doações recebidas, priorizando itens essenciais para o atendimento das necessidades imediatas das comunidades afetadas.





Com o intuito de otimizar a ajuda, os Correios solicitam que os doadores priorizem os seguintes itens:

• Água (prioridade máxima)

• Alimentos da cesta básica

• Produtos de higiene pessoal

• Material de limpeza seco

• Ração para animais de estimação

Além disso, as agências dos Correios em todo o país estão abertas como pontos de coleta, facilitando a entrega das doações. A empresa também oferece transporte gratuito dos donativos para as regiões atingidas, eliminando qualquer custo para os doadores.

Até o momento, mais de 11 mil toneladas de doações foram recebidas, com 3 mil toneladas já entregues. Os Correios enfatizam a importância da embalagem e identificação adequadas dos materiais doados para facilitar a triagem e distribuição.

Para uma melhor organização logística, os Correios solicitam que as doações de água potável sejam priorizadas pelas regiões Sudeste e Sul, enquanto as demais regiões podem enfocar itens secos.

Além disso, a empresa está recrutando voluntários para auxiliar na coleta e organização das doações. Os interessados podem se inscrever através dos seguintes meios:

• Pelo e-mail: [email protected] (Brasília);

• Pelo formulário: https://forms.office.com/r/aWbDzJ2Ac1 (São Paulo);

• Pelo e-mail: [email protected] (Paraná).

A lista das agências ativas no Rio Grande do Sul, incluindo Porto Alegre, está disponível para que os doadores possam localizar o ponto mais próximo de coleta.

Neste momento de solidariedade, os Correios reiteram seu compromisso em colaborar com a comunidade e garantir que as doações cheguem às mãos daqueles que mais necessitam. Juntos, podemos fazer a diferença e ajudar a reconstruir as vidas afetadas por essa tragédia.

Fonte: G1