Prefeitura de Manaus e supermercados firmam parceria para expandir coleta seletiva

A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou, nesta sexta-feira, 4/4, uma reunião estratégica com representantes da Associação Amazonense de Supermercados (Amase), com o objetivo de revitalizar e ampliar os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) instalados na cidade. A iniciativa marca um novo passo na política de resíduos sólidos da capital, que busca tornar a coleta seletiva mais eficiente, abrangente e acessível à população.





O encontro contou com a participação do coordenador de Coleta Seletiva da Semulsp, Luiz Paz; do presidente da Amase, Júnior Resende; além de superintendentes dos grupos DB e Nova Era, importantes parceiros da prefeitura na gestão dos PEVs. Atualmente, Manaus conta com 42 PEVs em funcionamento, todos implantados em parceria com redes de supermercados.

Durante a reunião, foram discutidas ações voltadas à revitalização das estruturas existentes, à padronização dos pontos, ao reforço da sinalização e à ampliação para novas localidades com grande fluxo de pessoas, especialmente em áreas ainda não atendidas pela coleta seletiva.

Para o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o fortalecimento da coleta seletiva é fundamental dentro da política de limpeza urbana da cidade e está diretamente ligado à agenda global de sustentabilidade.

“A coleta seletiva é um instrumento poderoso de educação ambiental, geração de renda para os catadores, e principalmente, de cuidado com o planeta. Sob a liderança do prefeito David Almeida, estamos intensificando parcerias com o setor privado, como a Amase, que tem sido uma grande aliada nesse processo. Revitalizar e expandir os PEVs é um compromisso com o presente e com as futuras gerações”, destacou o secretário.

O coordenador de Coleta Seletiva da Semulsp, Luiz Paz, ressaltou que a colaboração com o setor supermercadista tem sido essencial para a consolidação do programa de coleta seletiva em Manaus. Segundo ele, a nova fase da parceria vai além da manutenção das estruturas existentes.

“Essa reunião foi muito produtiva. Discutimos medidas práticas para otimizar os pontos, melhorar a comunicação visual, garantir a manutenção constante e, sobretudo, ampliar os PEVs para outras regiões. A Amase e os supermercados estão mostrando sensibilidade e compromisso com a causa ambiental”, afirmou Luiz Paz.

Representando o setor varejista, o presidente da Amase, Júnior Resende, reforçou o engajamento dos supermercados com a pauta ambiental e garantiu o apoio da entidade às ações da prefeitura.

“Estamos totalmente comprometidos com a manutenção e a expansão dos Pontos de Entrega Voluntária. Sabemos da importância da coleta seletiva não só para o meio ambiente, mas para a qualidade de vida da população. A Amase estará junto da Semulsp para levar essa política pública a cada vez mais pessoas, com responsabilidade e seriedade”, declarou Resende.

A expectativa é que, com as novas diretrizes definidas na reunião, Manaus avance significativamente na gestão dos resíduos sólidos, consolidando-se como uma referência na região Norte em práticas sustentáveis e participação social.