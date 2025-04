David Almeida assina 403 novos títulos de regularização fundiária para moradores do Novo Reino

O programa “Manaus Legal”, segue garantindo dignidade e segurança jurídica às famílias de Manaus. Na manhã desta sexta-feira, 4/4, o prefeito David Almeida esteve ao lado do secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, para assinar 403 novos processos de regularização fundiária destinados ao bairro Novo Reino, zona Leste da cidade.





A iniciativa contempla uma área de 900 lotes, dos quais quase metade já está com os títulos de propriedade prontos para entrega. Com isso, a gestão municipal reforça o compromisso de levar cidadania por meio do acesso à moradia regularizada.

“Hoje é mais um dia importante para a cidade de Manaus. Estamos avançando no nosso programa de regularização fundiária com a assinatura de 403 registros de imóveis para o bairro Novo Reino. Esta é a boa notícia do dia: são mais de 400 novas famílias que terão segurança jurídica e o direito à propriedade reconhecido. Seguimos firmes, cuidando de gente e transformando vidas”, destacou o prefeito David Almeida.

O programa “Manaus Legal” tem se consolidado como uma das maiores ações de regularização fundiária do país. De acordo com o secretário municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Semhaf), Jesus Alves, a expectativa é de que aproximadamente 15 mil registros sejam entregues até o fim deste ano.

“Manaus é uma das capitais com maior número de imóveis irregulares, e essa realidade está sendo transformada com o ‘Manaus Legal’, criado pelo prefeito David Almeida. Hoje, assinamos mais de 400 registros de imóveis de uma área com 900 lotes aptos. Quem ainda não regularizou seu imóvel pode procurar a Semhaf para garantir esse direito. A meta é ousada, mas já estamos concretizando o que antes era impensável. O trabalho não para e ainda neste mês de abril faremos a entrega desses títulos”, afirmou o secretário.

Balanço

Desde o início da gestão do prefeito David Almeida, a regularização fundiária tem sido uma das prioridades. Em 2021, foi lançado o programa “Manaus Legal”, com foco nas áreas com maior concentração de moradias informais. Em 2022, mais de 5.000 títulos foram entregues em bairros como Jorge Teixeira e Nova Vitória. Em 2023, a prefeitura ultrapassou a marca de dez mil títulos emitidos. Em 2024, o programa avançou para novas zonas da cidade, com mutirões e ações itinerantes. Agora, em 2025, a meta é superar os 15 mil títulos entregues, consolidando o maior programa de regularização da história de Manaus.