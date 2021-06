Prefeitura intensifica vacinação em 19 pontos estratégicos e UBSs

A Prefeitura de Manaus intensifica nesta terça-feira, 29/6, a partir das 8h, a vacinação contra a Covid-19 na capital. A população pode procurar um dos 19 pontos de atendimento coordenados pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) levando documento de identificação original, CPF e comprovante de residência (original e cópia).

Onze Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas a partir das 8h e outros oito pontos estratégicos iniciam a vacinação às 9h. Três grandes locais irão funcionar durante toda a noite. O Centro de Convenções, o “sambódromo”, funcionará por 33 horas, sem intervalo, das 9h de terça-feira até as 18h da quarta-feira, 30, enquanto a Arena da Amazônia e o Centro de Convenções Vasco Vasques atenderão das 18h de terça-feira até as 18h de quarta-feira, com 24 horas de atendimento ininterrupto. Das 11 UBSs, sete estarão vacinando até às 21h, duas até as 19h e duas até às 16h.

O público a ser atendido ao longo do dia será o de 30 anos ou mais e, a partir das 18h, passam a ser contemplados os de 28 anos ou mais.

“Será mais uma grande ação para acelerar ainda mais o acesso à vacina contra a Covid-19, beneficiando a população do nosso município. Para isso, estamos mobilizando nossas equipes e nossos esforços para oferecer o melhor atendimento a todos que forem se vacinar, seja nas UBSs, seja nos pontos estratégicos”, destaca o prefeito David Almeida, salientando que até o momento em torno de 1 milhão e 100 mil doses já foram aplicadas em Manaus.

Além da população geral, a ser atendida por idade, os pontos estão abertos para os que já podem receber a segunda dose da vacina, de acordo com o prazo entre as doses (28 dias para a CoronaVac e 84 dias para a AstraZeneca). As segundas doses de CoronaVac continuam a ser oferecidas exclusivamente no ponto que funciona no Parque Municipal do Idoso (PMI), e as de AstraZeneca estarão disponíveis apenas nas UBSs.

“Viradão”

Para o “viradão” foram destinadas 92 mil doses de vacina da Pfizer/BioNTech, da Oxford/AstraZeneca e CoronaVac/Butantan imunizantes que já vêm sendo usados na campanha municipal, além da vacina da Janssen, de dose única, que será usada pela primeira vez em Manaus. No total, serão mais de 250 estações de trabalho (postos de vacinação) e aproximadamente 2,1 mil servidores envolvidos, entre triadores, registradores, vacinadores e pessoal de apoio.

A secretária municipal de Saúde, Shádia Fraxe, orienta a população a confiar nas vacinas e receber a que estiver disponível. “Todas as vacinas em uso no País foram aprovadas e são eficazes. É importante buscar os postos de vacinação, receber a sua dose e ajudar o município a ter o maior número possível de pessoas protegidas para que a gente possa voltar à normalidade das nossas rotinas o quanto antes”, afirma.

A população estimada do público de 28 anos residindo na capital é de 47 mil pessoas, e de 29 anos, de 45 mil pessoas. Os que têm 30 anos representam 48,7 mil pessoas, que começaram a ser vacinadas no último sábado, após antecipação do atendimento para essa idade, anunciada pelo prefeito David Almeida.

Atendimento

A Semsa orienta os usuários a realizarem o cadastro no Imuniza Manaus antes de buscar um dos pontos de vacinação. Para o cadastramento, basta acessar o endereço https://imuniza.manaus.am.gov.br/, escolher a opção “Cadastro de Cidadão” e informar os dados solicitados.

Quem for se vacinar não deve esquecer o documento de identidade original com foto, CPF e comprovante de residência (original e cópia). Os que forem receber a segunda dose devem apresentar documento de identidade e a carteira de vacinação, com o registro da primeira dose.

A secretária Shádia Fraxe também orienta a população a consultar o ‘filômetro’ da prefeitura (bit.ly/filometrovacina) para verificar o movimento de pessoas nos pontos de vacinação e optar por aqueles com menor fluxo.

Pontos de vacinação desta terça-feira, 29

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 21h

NORTE

UBS Balbina Mestrinho, rua 17, 170, Cidade Nova 2

UBS Sálvio Belota, rua das Samambaias, 786, Santa Etelvina

OESTE

UBS Leonor de Freitas, avenida Brasil, s/nº, Compensa 2

UBS Deodato de Miranda Leão, avenida Presidente Dutra, s/nº, Glória

LESTE

UBS Dr. José Amazonas Palhano, rua Antônio Matias, s/nº, São José 1

UBS Maria Leonor Brilhante, avenida Autaz Mirim, s/nº, Tancredo Neves

UBS Alfredo Campos, avenida Cosme Ferreira, s/nº, Zumbi dos Palmares

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 19h

SUL

Policlínica Dr. Antônio Reis, rua São Luiz, s/nº, São Lázaro

UBS São Francisco, rua Jonas da Silva, s/nº, São Francisco

Unidades Básicas de Saúde (UBS) – 8h às 16h

LESTE

UBS Nova Esperança, rua Nova Esperança, s/nº, Colônia Antônio Aleixo

UBS Guilherme Alexandre, rua Nova República, 575, Colônia Antônio Aleixo

Pontos estratégicos – das 9h às 17h

NORTE

Shopping Phelippe Daou, avenida Camapuã, 2.939, Cidade de Deus

Ponto apenas para pedestres

Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, 119, Cidade Nova

SUL

Studio 5 Centro de Convenções, avenida General Rodrigo Octávio, 3.555, Distrito Industrial 1

Ponto apenas para pedestres

Parque Municipal do Idoso, rua Rio Mar, 1.324, Nossa Senhora das Graças

Apenas para pedestre

LESTE

Clube do Trabalhador do Sesi/AM, avenida Cosme Ferreira, 7.399, São José 1

Para pedestre e drive-thru

Ponto estratégico – 9h de terça (29) às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções de Manaus, “sambódromo”, avenida Pedro Teixeira, 2.565, Dom Pedro

Para pedestre e drive-thru

Pontos estratégicos – 18h de terça às 18h de quarta (30)

OESTE

Centro de Convenções do Amazonas Vasco Vasques, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Apenas para pedestres

Arena da Amazônia, avenida Constantino Nery, 5.001, Flores

Somente drive-thru