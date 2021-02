Prefeitura lança projeto ‘Trilha de Formação’ para qualificar profissionais

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi,) lançou em janeiro duas trilhas de qualificação profissional do projeto “Trilha de Formação”, que integra o programa “Juntos pelo Emprego”, cuja meta do prefeito David Almeida é disseminar e promover políticas públicas voltadas à geração de emprego, renda, desenvolvimento social e econômico.

Neste primeiro edital de 2021, os grupos atendidos foram de jovens em busca do primeiro emprego de 16 a 22 anos e de pessoas em busca de recolocação no mercado de trabalho, com idade a partir dos 18 anos.

Os cursos estão sendo realizados, via internet, com tutoria e supervisão do Departamento de Qualificação Profissional, da Semtepi. As trilhas disponibilizadas surgiram da necessidade das vagas de emprego ofertadas pelo Sine Manaus. “Muitas vezes, o empregador, além da experiência, solicita alguns cursos específicos referentes à vaga divulgada e no que depender da gestão do prefeito David Almeida, sempre daremos condições e base de qualificação profissional para que os mesmos possam ser inseridos ou reinseridos no mercado profissional”, disse a diretora de Qualificação Profissional, da Semtepi, Rayana Pinho.

Em um primeiro momento, 2.175 inscrições foram realizadas para participar das capacitações. Diante da procura, conforme a diretora, a secretaria já estuda lançar novos cursos, palestras, oficinas e workshops, para atender a grande demanda, para assegurar a qualificação de quem está em busca de uma vaga de emprego.

Ainda segundo ela, o total de 406 alunos está sendo contemplado dentro do edital nº 001/2021, recebendo acompanhamento de tutores, que estão à disposição por meio das plataformas Google Classroom e Zoom Meeting, além dos grupos de WhatsApp, o que evita a evasão, e auxilia na conclusão da formação profissional.