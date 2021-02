PM interrompe festa com mais de 100 pessoas em Macapá

Uma festa que reunia pelo menos 100 pessoas, a maioria jovens, foi interrompida numa ação conjunta da Polícia Militar (PM) no fim da noite de sábado (20) no bairro Pantanal, na Zona Norte de Macapá. Após a abordagem, foi identificado que a grande maioria dos participantes não usavam máscara.

O evento acontecia numa casa alugada e descumpria diversas medidas de prevenção estabelecidas em decretos contra o novo coronavírus, como realização de aglomeração, falta de equipamento de proteção e distanciamento social.

A ação da PM contou com a participação de militares do 2º Batalhão, Força Tática e do Batalhão de Operações Especiais (Bope), através da companhia de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam).

Os militares chegaram no local após diversas denúncias de som alto e perturbação do sossego na região.

A PM informou ainda o organizador da festa não foi encontrado. Não houve prisões em flagrante, apenas a dispersão dos integrantes da aglomeração.

G1