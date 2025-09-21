Prefeitura leva 1ª edição do ‘Procon Manaus Itinerante’ à zona rural do Tarumãzinho

A Prefeitura de Manaus realizou na manhã deste sábado, 20/9, a primeira edição do projeto “Procon Manaus Itinerante” voltada à zona rural. A ação ocorreu na escola municipal José Sobreira do Nascimento, localizada na comunidade Nossa Senhora de Fátima, no rio Negro, Tarumãzinho.





“O Procon Manaus está indo além da região da cidade de Manaus, nós estamos trazendo serviços para esta população da zona rural, atendendo essa comunidade que precisa também desse serviço. Aqui a gente percebe que tem muita coisa para se fazer, muito trabalho, muitas reclamações a serem ouvidas, registradas e atendidas. Isso é só o começo desse trabalho que a gente está fazendo na zona rural”, declarou a presidente do Procon Manaus, Onilda Abreu.

Durante o evento, a equipe do Procon Manaus ofereceu orientação ao consumidor, registro de reclamações e recebimento de denúncias. A iniciativa contou com o apoio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), responsável pela atualização do Cadastro Único; do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção Amazonas (IEPTB-AM), que disponibilizou consultas gratuitas de protesto de CPF/CNPJ e emissão de boletos para cancelamento de protestos; além da Amazonas Energia, que realizou atendimentos voltados à negociação de débitos.



Os moradores da comunidade também aprovaram a ação. O aposentado Clayton Maciel ressaltou a importância da ação. “Olha, eu acho show de bola, foi um negócio muito bom, uma iniciativa proveitosa e a receptividade que eu tive aqui. Pessoas, os atendentes todos muito prestativos, e eu espero que continue assim e que outros bairros, outras localidades sejam atendidas com esse mesmo procedimento”, afirmou.

A iniciativa reforça a aproximação do poder público com as comunidades ribeirinhas, levando atendimento humanizado e soluções práticas para garantir os direitos do consumidor. O Procon Manaus seguirá com o atendimento na sede e já planeja novas edições do projeto itinerante para os próximos meses.