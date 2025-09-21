DNIT publica edital para obra de R$ 48 milhões no Porto de Parintins com apoio parlamentar

O Deputado Federal Saullo Vianna (União–AM) anunciou a publicação do edital de licitação para a revitalização do Porto de Parintins, orçada em R$ 48 milhões.





O aviso foi divulgado pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) no Diário Oficial da União, e representa um marco para o município que depende diretamente da estrutura portuária para seu desenvolvimento.

Saullo destacou que, dentro desse valor, estão R$ 10 milhões em emendas parlamentares que ele aprovou ainda ano passado na Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados para a construção de uma passarela no porto, que vai garantir ainda mais comodidade aos usuários, a implementação de um portal, além de melhorias na infraestrutura do terminal portuário.

Segundo ele, a conquista é resultado de uma mobilização contínua em Brasília para garantir que Parintins tivesse uma solução definitiva.

“O Porto de Parintins não é apenas uma obra de infraestrutura, é um pilar para a vida das pessoas. É por ele que chegam alimentos, medicamentos e mercadorias que movimentam a economia local. E é também por ele que desembarcam milhares de visitantes durante o Festival de Parintins, o maior espetáculo cultural da Amazônia. Essa licitação garante que a cidade terá um porto moderno, seguro e preparado para crescer ainda mais”, afirmou Saullo.

Com a publicação do edital, o processo segue agora para as etapas de recebimento das propostas, julgamento e assinatura do contrato. A expectativa é que, concluído o trâmite, as obras tenham início ainda este ano, ampliando a capacidade operacional e fortalecendo a segurança das operações fluviais.

A revitalização do Porto de Parintins deve gerar benefícios diretos à economia, impulsionando o turismo, melhorando a logística de transporte e garantindo mais qualidade de vida para a população que depende diariamente da estrutura. Para Saullo Vianna, o anúncio simboliza a união entre o trabalho parlamentar e a efetivação de políticas públicas que transformam realidades no interior do Amazonas.