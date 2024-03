Prefeitura oferece curso de autocuidado para hipertensos e diabéticos na zona rural

A saúde da população é uma prioridade para a Prefeitura de Manaus, que está promovendo um curso especial para usuários da zona rural: o “Autocuidado para hipertensos e diabéticos”. Coordenado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o curso será realizado na Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ephigênio Salles, na rodovia AM-010, Km 41, nos dias 19 e 20 de março, durante o período matutino.





O curso, que visa melhorar a qualidade de vida das pessoas com condições crônicas, oferece orientações essenciais para o cuidado com a saúde, incluindo aferição da pressão arterial, noções de saúde bucal, farmácia, atividade física, nutrição e práticas integrativas em saúde, com foco em hipertensão arterial e diabetes. A iniciativa conta com uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, nutricionistas, farmacêuticos, cirurgiões-dentistas e profissionais de Educação Física.

O curso, que tem uma carga horária de 8 horas, inclui conhecimentos básicos para garantir a qualidade de vida dos participantes. Além disso, visa incentivar o autocuidado e a disseminação de informações sobre hipertensão arterial e diabetes para um maior número de pessoas.

Essa turma na zona rural marca o término da etapa de experiência-piloto do curso, que já formou participantes nos demais distritos de saúde da Semsa. Após essa fase inicial, o curso passará a ser oferecido regularmente na rede básica de saúde, com pelo menos uma turma por semestre em cada Distrito de Saúde.

Os interessados podem se inscrever online até o dia 18 de março através do link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLt6aLV55xhHgFfwBVJHXHdiwSrDpiP2FAgcAqWzTXzsTHEw/viewform disponibilizado pela Semsa. Mais informações sobre as próximas turmas serão divulgadas no site oficial da Semsa e nas redes sociais da secretaria.

A Prefeitura de Manaus está comprometida em oferecer cada vez mais oportunidades para que os cidadãos tenham acesso a informações e cuidados essenciais para uma vida saudável.