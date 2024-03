Homem é assassinado no Jorge Teixeira e criminosos deixam bilhete ao lado do corpo

MANAUS | Um homem até o momento não identificado, foi assassinado com vários disparos de arma de fogo pelo corpo na rua Guapaná, bairro Jorge Teixeira, zona Leste de Manaus.





De acordo com informações preliminares repassadas pela Polícia Militar, (PM), a vítima foi abordado por volta das 20h00min, de segunda-feira, (18), por homens armados que deram início a vários tiros contra o mesmo que morreu na hora.

O crime tem ligação direta com o tráfico de drogas pois um bilhete escrito, “Morreu porque jogava com o PCC, tropa do quelo CVAM”.

O corpo foi recolhido para o Instituto Médico Lega, (IML).