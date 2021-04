Prefeitura oferece palestra sobre prevenção à Covid-19 para servidores

A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá promover nesta terça-feira, 13/4, uma palestra voltada aos servidores sobre atitudes para prevenir a contaminação pelo coronavírus. A palestra dará início às ações do “Abril Verde”, voltada à prevenção e sensibilização da segurança no trabalho e ainda terá outras atividades no decorrer deste mês.

Todos os servidores do IMMU foram convidados a participar da palestra, que será ministrada em quatro horários durante o dia. Entre os temas a serem abordados, estão “Mitos e Verdades: combate às fake news”, “Consequências emocionais: estresse, ansiedade e depressão”, “Good news: principais notícias positivas”, além de outros temas de interesses dos trabalhadores.

O evento será no auditório do IMMU, obedecendo à ocupação máxima de 50% de sua capacidade e outras medidas preventivas à Covid-19.

Ainda durante as ações do “Abril Verde”, o IMMU promoverá visitas às bases operacionais e terminais de integração para levar informações e Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) aos servidores. As visitas ocorrerão entre os dias 19 e 29 de abril.

A chefe do setor de Serviço Social do IMMU, Eneide Oliveira, ressaltou que as ações, sob a orientação do prefeito David Almeida, visam prevenir os riscos de uma eventual terceira onda da Covid-19. “Este tema é de suma importância, porque há necessidade do uso de EPIs, para evitar contaminação pelo novo coronavírus. Estamos preocupados com este retorno às atividades – ainda que alguns servidores administrativos estejam em teletrabalho –, as operações de trânsito e transporte são essenciais e não podem parar. Precisamos cuidar desses servidores”, frisou.

Em seguida, Eneide explicou as demais atividades a serem realizadas junto aos servidores do IMMU. “Estaremos, presencialmente, nas bases operacionais e terminais de integração, levando serviços que remetem a sensibilização ao tema ‘Segurança no Trabalho’”, destacou.