Prefeitura orienta sobre mudanças em pontos de ônibus na avenida Autaz Mirim

Com a desativação efetiva da plataforma de ônibus em frente ao hospital e pronto-socorro Platão Araújo na avenida Autaz Mirim, zona Leste, realizada pela Prefeitura de Manaus a partir deste sábado, 23/2, os fiscais de transportes e agentes de trânsito do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão empenhados em garantir que os passageiros estejam cientes dos novos pontos de parada, assegurando que a transição não afete a rotina diária dos usuários do transporte público.





“A desativação da plataforma é uma medida essencial para avançarmos com as obras de melhoria na infraestrutura viária da cidade. Entendemos que mudanças no trânsito sempre exigem um período de adaptação, e é por isso que nossos agentes e fiscais estão a campo, oferecendo toda a orientação necessária aos usuários”, explicou Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do IMMU.

A iniciativa busca esclarecer as mudanças aos passageiros sobre as obras do viaduto Rei Pelé, na rotatória do Produtor, que motivou a necessidade de desativação e demolição do ponto. Nos novos locais designados para as linhas de ônibus afetadas pela medida o embarque e desembarque estão sendo orientados pelos agentes.

A comunicação direta com os cidadãos e o suporte ativo no local refletem o comprometimento do instituto em manter um serviço eficiente e acessível, diante das necessárias alterações na infraestrutura urbana do local.