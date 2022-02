Prefeitura prorroga exposição ‘Amazônia Viva’ no Shopping Ponta Negra

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), vai prorrogar até a próxima quinta-feira, 24/2, a exposição “Amazônia Viva”, do artista plástico Amarildo Valle, que está sendo realizada no piso L2 do shopping Ponta Negra, Ponta Negra, zona Oeste, no horário das 10h às 22h.

Aberta ao público no dia 10 deste mês, a exposição apresenta as obras do artista que tem o intuito de exaltar as belezas amazônicas por meio de pinturas em tela e artigos confeccionados à mão. O evento é uma oportunidade de valorizar os artistas locais, além da produção de quadros e outros produtos confeccionados manualmente.

“Eu estou otimista porque sempre acreditei nesse trabalho e nas pessoas. Esse projeto da Prefeitura de Manaus, executado pela Semtepi, está sendo muito satisfatório, por poder estar trabalhando e estando aqui todos os dias praticamente vendendo uma tela por dia. Com certeza é uma iniciativa boa para todos, tanto para mim quanto para o shopping e para a prefeitura que por meio da Semtepi, apoia o artesão”, avalia Amarildo.

Com mais de 35 anos de experiência, Amarildo Valle está expondo 30 telas, todas retratando a flora, fauna e o cotidiano do caboclo amazônida. Além do trabalho com pintura em tela, ele também confecciona esculturas em madeira e cimento.

A exposição conta com as devidas medidas protetivas de combate à Covid-19, a partir das recomendações sanitárias como o uso de máscaras, álcool em gel e o distanciamento social.