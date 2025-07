Prefeitura realiza 2ª edição da ‘Ação + Solidária’ com serviços gratuitos no Tarumã

Prefeitura de Manaus promoveu na manhã deste sábado, 26/7, a segunda edição da “Ação + Solidária”, na escola municipal Presidente Manuel Ferraz Campos Sales, bairro Tarumã, zona Oeste da capital. A iniciativa ofereceu atendimentos gratuitos nas áreas de saúde, assistência social, orientação jurídica, embelezamento, além de programação infantil com o palhaço Lero-Lero e os Garis da Alegria. Um dos destaques da ação foi o serviço de orientação e acolhimento às mães atípicas.





A presidente do Fundo Manaus Solidária, Viviana Lira, destacou a importância da iniciativa. “É a segunda edição da Ação + Solidária, trazendo acolhimento a essas famílias, trazendo serviços que às vezes se tornam difíceis para elas. Então, hoje a Prefeitura de Manaus, por meio do FMS e das secretarias parceiras, está trazendo esse apoio a essas famílias com os diversos serviços que estão sendo ofertados”.

Foram ofertados serviços como consultas médicas com clínico geral, vacinação de rotina para adultos e crianças, testes rápidos, mutirão do Cadastro Único e Bolsa Família, corte de cabelo, design de sobrancelha, massoterapia, distribuição de mudas ornamentais e frutíferas, além de ações educativas sobre trânsito e meio ambiente. O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), também esteve presente com orientações ao consumidor, e o Sine Manaus realizou cadastros e encaminhamentos para o mercado de trabalho.

A atividade contemplou, de forma especial, famílias com crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), que receberam orientações de representantes de instituições parceiras sobre direitos e deveres. Também foram oferecidos atendimentos gratuitos com psicóloga, psicopedagoga, fonoaudióloga e fisioterapeuta.

Moradores da comunidade aprovaram a presença dos serviços mais próximos de casa, como destacou a diarista Danielle Trindade. “É um programa muito bom, porque tem dias na semana que a gente não consegue resolver. Esse programa está sendo muito bom para as pessoas que moram aqui perto. E hoje é sábado, as pessoas podem vir resolver”.

Além da praticidade, a descentralização dos serviços foi um ponto elogiado por quem participou da ação. “É muito bom ter esse serviço aqui no nosso bairro. A gente não precisa se dirigir ao Cras, nem fazer agendamento. Então, a ação está de parabéns, muito boa mesmo”, afirmou a autônoma Lucélia Araújo.

Transversalidade

A “Ação + Solidária” visa aproximar o poder público das famílias, facilitando o acesso a direitos, fortalecendo vínculos e promovendo inclusão social, e conta com a parceria das secretarias municipais de Saúde (Semsa), da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mudança do Clima (Semmasclima), Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon) e do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), de organizações da sociedade civil, da oferta de orientação jurídica, além do apoio da Amazonas Energia e Águas de Manaus.