Prefeitura reforça fiscalização de trânsito e transporte no final de semana do Natal

Durante o fim de semana em que será comemorado o Natal, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), irá atuar para oferecer segurança e comodidade à população da capital no trânsito e no transporte.

Nos próximos dias, agentes de Trânsito do órgão irão fazer parte da operação “Natal-Rodovia mais Segura”, promovida em conjunto com o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPTran), para coibir irregularidades e oferecer mais segurança aos condutores e pedestres da cidade. As ações ocorrerão no sábado, 24/12, e domingo, 25/12, em paralelo às operações já realizadas no cotidiano do IMMU.

“Nosso objetivo é orientar os condutores a respeitarem as leis de trânsito e, com isso, ordenar a circulação dos veículos e ainda garantir travessia segura para pedestres. Estamos levando a operação a todas as áreas da cidade para que a população se sinta mais segura”, frisou o vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda.

O foco da operação será ações de policiamento ostensivo de trânsito para aumentar a sensação de segurança nos locais impactados por índices de criminalidade com a fiscalização de condutores aparentemente alcoolizados; motocicletas com escapamento livre; condutores não habilitados; e veículos que estejam trafegando de forma irregular ou praticando manobras perigosas ou ainda em disputa de corridas em vias públicas, os populares “rachas”.

Em relação ao transporte público, os fiscais do IMMU estarão nos terminais de integração e em locais estratégicos para orientar usuários do sistema de transporte quanto às opções de linhas ou ainda para tirar dúvidas da população.

O IMMU destaca que quem utiliza transporte público deve ficar atento aos quadros de horários das linhas de ônibus, disponíveis no aplicativo “Cadê meu ônibus”, que pode ser baixado gratuitamente nas plataformas de celulares. Ainda no aplicativo, os usuários poderão pesquisar, em tempo real, o horário em que os ônibus passam em todos os pontos de ônibus da capital.

Para maiores informações, os usuários de transporte coletivo podem entrar em contato pelo Serviço de Atendimento à Comunidade (SAC) 118, que funciona entre 8h e 17h, inclusive aos finais de semana. Quanto a dúvidas e informações relacionadas ao trânsito, a população pode entrar em contato pelo Disque-Trânsito 0800 092 1188.