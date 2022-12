Mais de 900 mulheres advogadas realizam confraternização de fim de ano

Confraternização do encontro das mulheres advogadas do Amazonas, e dessa vez com um número recorde de adesão. São quase 900 advogadas presentes em um único evento.

Esse é um movimento que já começou grande. Na primeira edição, reuniram 150 colegas, e hoje é um evento 6 vezes maior.

“Preservar nossos direitos e garantias, é o que nos movimenta. E esse é o ambiente propício para reafirmarmos a força de nossa profissão. por isso, o convite a todos é permanente para que sempre estejamos juntos, em um número muito mais expressivo de colegas envolvidos.

Finalizando, agradeço mais uma vez e sempre pela presença e confiança de todos. Desejando a cada um e a cada uma, um Natal repleto de paz, saúde e fartura a todas as nossas famílias. E um 2023 com paz para o Brasil e dias iluminados para o Amazonas e para o Brasil!! “

Disse à anfitriã da festa Dra. Adriane Magalhães.

As advogadas homenagearam as seguintes autoridades que respeitam as prerrogativas e às mulheres advogadas: