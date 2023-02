‘Presidente bolsonarista do Banco Central tenta levar Brasil à recessão’, avalia Lula

Atual presidente do “Banco Central independente” integra um grupo de whatsapp de ministros de Bolsonaro e mantém a maior taxa de juros real do mundo

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que integra um grupo de whatsapp de ‘ministros de Bolsonaro’, pode estar sabotando o governo federal, ao manter a maior taxa de juros real do mundo.

O objetivo seria levar o Brasil à recessão, prejudicando a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. As informações foram publicadas pela jornalista Mônica Bergamo, na Folha de S. Paulo.

Traidor sabotador

“O presidente Lula e ministros de seu governo consideram que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, traiu a confiança que o governo depositava nele para dialogar e participar de um esforço conjunto para que o Brasil supere os problemas econômicos que hoje enfrenta sem passar por uma recessão.

No entendimento do mandatário e de sua equipe, o governo atual, com pouco mais de um mês no poder, não tem responsabilidade sobre o déficit fiscal e a inflação, que impulsionam as taxas de juros. E mereceria um voto de confiança em seu compromisso de levar o rombo para 1% neste ano, e de zerá-lo em 2024”, escreve Mônica.

Taxas maiores do mundo

“Mesmo diante das metas claras, dizem interlocutores diretos de Lula, o Banco Central não apenas manteve a taxa básica de juros (Selic) em 13,75% ao ano pela quarta reunião consecutiva —a primeira desde que Lula tomou posse—, como endureceu o discurso e disse que deve deixar as taxas em patamares altos por mais tempo”, prossegue a jornalista. “Com essa mensagem, o BC estaria dificultando a recuperação do crédito e a atividade econômica no país, e colocando o Brasil na rota da recessão.”

Presidente bolsonarista do BC

A jornalista lembra que o presidente do Banco Central sempre foi alinhado com o bolsonarismo. Em entrevista à Rede TV! nesta semana, Lula deixou claro que está contrariado com Roberto Campos, a quem se referiu como “esse cidadão”.

“Quero saber do que serviu a independência do Banco Central. Eu vou esperar esse cidadão [Campos Neto] terminar o mandato dele para fazermos uma avaliação do que significou o banco central independente”, disse Lula.

