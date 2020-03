Presidente do Instituto Campus Party reafirma parceria com a UEA

Francesco Farrugia, presidente do Instituto Campus Party (ICP), visitou a Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas (UEA) no dia 04/03, para fortalecer a parceria com a instituição em ações do Instituto no Amazonas. Uma delas é o “Laboratório Include” que proporciona a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social o ensino de tecnologias digitais.

A UEA pretende auxiliar com bolsa aos monitores nos “Laboratório Include” para dar continuidade aos projetos dos laboratórios. A proposta ainda passará pela aprovação no Conselho Universitário da UEA (Consuniv/UEA), que ocorrerá em abril.

O primeiro “Laboratório Include” já definido pelo Instituto Campus Party (ICP): será na Fundação Fé e Alegria, em Manaus, e será lançado na Campus Party Transire Amazônia, que ocorrerá no período de 18 a 22 de março, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima.

A proposta do Instituto Campus Party (ICP) é oportunizar dez “Laboratórios Include” no Amazonas, para proporcionar a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social o ensino de tecnologias digitais, como o manuseio de impressoras 3D, construção de robôs e equipamentos de realidade virtual. Os espaços terão apoio da UEA e do Grupo Transire, maior fabricante de terminais de pagamento do Brasil.

Participaram da reunião a pró-reitora de Planejamento (Proplan), Maria Olívia Simão; a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (Propesp), Maria Paula Mourão; e o pró-reitor de Extensão e Assuntos Comunitários (Proex), André Tannus.

Campus Party Transire Amazônia – A Campus Party Transire Amazônia será realizada no período de 18 a 22 de março, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. O evento ofertará um ambiente de tecnologia e inovação com programação de camping, workshops, palestras, área open e outras atividades de interação para todas as idades. Nesta edição, o tema será “Meios de Pagamento”.