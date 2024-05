Presidente do TCE-AM recebe relatório de gestão da Sefaz

A presidente do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas (TCE-AM), conselheira Yara Amazônia Lins, recebeu nesta quinta-feira, 16, o Secretário de Estado de Fazenda, Alex Del Giglio, que entregou o Relatório de Gestão Anual referente ao ano de 2023.





O documento inclui a prestação de contas anual, análises do orçamento, e a situação financeira e patrimonial do Estado, conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. O relatório apresenta também as demonstrações de variações patrimoniais e fluxos de caixa.

Alex Del Giglio destacou a importância do relatório para garantir transparência e responsabilidade na gestão pública. A conselheira Yara Amazônia Lins ressaltou que o documento é fundamental para o TCE-AM, permitindo uma análise detalhada da gestão fiscal do Estado.

De acordo com a Sefaz, a versão completa do Balanço Geral do Estado será publicada no Diário Oficial Eletrônico da pasta, assegurando amplo acesso às informações.