Operação Purgato prende quarteto com drogas em Atalaia do Norte

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 50ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Atalaia do Norte (a 1.138 quilômetros de Manaus), em conjunto com a 51ª DIP de Benjamim Constant (a 1.121 quilômetros da capital) e Polícia Militar do Amazonas (PMAM), deflagrou, nesta sexta-feira (17/05), a Operação Purgato e prendeu, em flagrante, quatro pessoas por envolvimento com o tráfico de drogas em Atalaia do Norte.





Entre os presos, estão três homens, de 20, 38 e 40 anos, e uma mulher de 39 anos. Conforme a delegada Mayara Magna, da 50ª DIP de Atalaia do Norte, as equipes policiais deflagraram a operação integrada com intuito de cumprir mandados de busca e apreensões nas residências dos investigados.

“As diligências foram possíveis graças ao monitoramento feito pelos policiais, que verificaram um intenso comércio de drogas na região onde a operação foi realizada. Nos locais, foram aprendidas drogas, dinheiro falso, papelotes, balanças de precisão, dinheiro, celulares, entre outros objetos”, disse.

Procedimentos

Os indivíduos responderão por tráfico de drogas e ficarão à disposição da Justiça.