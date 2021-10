Presidente Roberto Cidade dá início à 1ª Semana do Lixo Zero na Aleam

O presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), deputado Roberto Cidade (PV), deu início, na manhã desta segunda-feira (25), à 1ª Semana do Lixo do Parlamento Estadual. No evento, foram doadas aos servidores sacolas feitas de materiais recicláveis, as chamadas ecobags, confeccionados com peças de divulgação usados pelo Poder Legislativo, como faixas, banners e lonas.

A Semana do Lixo Zero foi instituída, no Amazonas, por meio da Lei 5.414/2021, oriunda de um projeto de autoria do deputado Roberto Cidade. Em seu discurso, o parlamentar destacou a importância de fomentar na população a conscientização ambiental.

“Essa Lei foi proposta por mim em 2020. Essa semana do Lixo Zero já acontece em 10 cidades do Brasil e também no Uruguai e agora vai ser realizada aqui no Amazonas. É uma maneira de incentivarmos as pessoas a terem uma boa relação com o meio ambiente e darem uma nova destinação aos seus resíduos. Ao invés de irem para o lixo, serem reaproveitados e transformados em outros materiais úteis, como fizemos neste caso, em que os banners usados na Casa viraram sacolas reutilizáveis”, destacou.

Parceria

A confecção das ecobags foi feita em parceria entre a Aleam e os Institutos Restaurar e Emanuel Rei Davi, na qual o parlamento doou os materiais recicláveis e as organizações da sociedade civil com o trabalho de costureiras.

“Nós estamos doando, para serem reutilizados, tudo o que usamos no 1º Fórum das Casas Legislativas, e outros eventos, e ajudando esses institutos na geração de emprego e renda, sem contar que ainda conseguimos reutilizar os resíduos que iriam para o lixo e preservar o meio ambiente”, concluiu Cidade.