Primeira parcela do FTI será paga a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (15), os municípios do interior começam a receber os recursos do Fundo de Fomento ao Turismo, Infraestrutura, Serviços e Interiorização do Desenvolvimento do Estado (FTI). Eles receberão R$ 30 milhões para auxílio no combate à covid-19.

Até o fim do ano, o governo do Estado deve disponibilizar para os municípios a quantia de R$ 160 milhões. O valor é referente aos 15% do repasse do FTI aprovados nessa semana na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Cada prefeitura vai ser informada do valor que vai receber nessa primeira parcela. Os recursos devem ser liberados a cada três meses.