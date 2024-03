Procon Manaus divulga pesquisa de preços dos ovos de Páscoa

O Serviço de Atendimento e Proteção ao Consumidor (Procon Manaus), realizou, no dia 18 de março, uma pesquisa de preços dos ovos de Páscoa por tamanho e peso. A pesquisa visa proteger os consumidores ao monitorar preços e ofertas dos produtos na cidade, incentivando escolhas mais acessíveis para a população.





A pesquisa foi realizada em dez estabelecimentos comerciais espalhados pela cidade, contemplando todas as zonas. Entre eles, estão o supermercado Nova Era, Baratão da Carne, Atack, DB, Bombons Finos, Cacau Show, Carrefour, Atacadão, Assaí e DB (fabricação própria).

Os preços mais baixos constatados variam conforme o tamanho do produto: ovos pequenos (100 gramas a 250 gramas) têm o menor preço no DB (Arcor), por R$ 29,45; ovos médios (270 gramas a 300 gramas) estão mais baratos no Atacadão (Lacta), por R$ 44,90; ovos grandes (318 gramas a 390 gramas) têm destaque novamente no Atacadão (Lacta), por R$ 59,99; ovos extragrandes (400 gramas a 550 gramas) têm o menor preço na Cacau Show (fabricação própria), por R$ 78,99; e as caixas de bombons mais acessíveis são encontradas na DB (Arcor), por R$8,79.

“Essa iniciativa é de suma importância, pois não apenas visa proteger os consumidores, fornecendo informações claras e acessíveis, mas também incentiva uma concorrência saudável entre os estabelecimentos comerciais. Além disso, reforçamos nosso compromisso em fiscalizar qualquer irregularidade, garantindo a transparência e a confiabilidade nas práticas comerciais em Manaus”, declarou a presidente do Procon, Onilda Abreu.

Confira os resultados da pesquisa abaixo.