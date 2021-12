Produção de urna eletrônica em Manaus será em larga escala

A produção do novo modelo da urna eletrônica será em larga escala em Manaus. O equipamento será usado pela primeira vez nas eleições do próximo ano.

Os módulos que irão compor as novas máquinas já estão em produção. Mais moderna e segura, as urnas Modelo UE2020 trazem novos recursos de acessibilidade e novidades em termos de segurança, transparência e agilidade.

Veja as principais mudanças: O processador do tipo System on a Chip (SOC) é dezoito vezes mais rápido que o modelo 2015; Por não precisar de recarga, a bateria do tipo Lítio Ferro-Fosfato exige menos custos de conservação; A mídia de aplicação do tipo pen drive traz maior flexibilidade logística para os Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) na geração de mídias; A expectativa de duração da bateria é por toda a vida útil da urna; O terminal do mesário passa a ter tela totalmente gráfica, sem teclado físico, e superfície sensível ao toque.

Para as próximas eleições, os modelos mais antigos a serem utilizados são de 2009, uma vez que os modelos anteriores a esse já não se adaptam aos novos recursos de tecnologia que foram sendo incorporados ao longo do tempo. Os modelos antigos são descartados pela Justiça Eleitoral sem prejudicar o meio ambiente.