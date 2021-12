Ronaldo pode ter sido ‘pressionado’ a pedir exoneração da Defesa Civil de P. Figueiredo

Depois de ficar famoso em todo o Amazonas, por promover pancadaria, agredir turistas e fazer o maior quebra-quebra da história de Presidente Figueiredo, no Boteco Tukanos, no decorrer das festas de aniversário dos 40 anos do município, o secretário de Defesa Civil, Ronaldo Lima da Silva, teoricamente pede demissão do Cargo.

Mas, tem pessoas de dentro do serviço público que garante que ele foi “aconselhado” pela prefeita Patrícia Lopes (MDB), a deixar o cargo porque a situação dele ficou insustentável, diante da repercussão negativa que o caso tomou.

Justo agora, quando Patrícia pretendia criar uma imagem positiva do município, que vem sofrendo duras críticas em razão da péssima administração municipal.

Além de sair pelas portas do fundo da secretaria, Ronaldo terá de pagar os prejuízos causados pela sua falta de controle emocional e fúria diante de turistas, que movimentam a economia do município.

Durante as comemorações do aniversário de 40 anos do município de Presidente Figueiredo, Ronaldo Lima da Silva e seu irmão, o PM Railton lima, destruíram o Boteco Tukanos.