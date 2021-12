Homem desaparecido e é encontrado morto em estaleiro na Compensa

MANAUS – Paulo Azevedo Duarte Junior, 26 anos, foi morto com quatro tiros e seu corpo foi jogado em uma vala dentro de um estaleiro que fica nas proximidades da Ponte Phelippe Daou, bairro Compensa, zona Oeste de Manaus. A vítima estava desaparecida desde a manhã de terça-feira, (14), e vinha sendo procurado por familiares.

Por volta das 20h, os militares da 8º Companhia Interativa Comunitária de Polícia, (CICOM), receberam a informação que um corpo teria sido encontrado no local. Os militares foram até o local e encontraram a vítima com as mãos amarradas para trás.

O crime tem ligação com o tráfico de drogas, pois a própria esposa disse que o mesmo teria envolvimento com crimes. O corpo foi levado para o IML.

Texto: Correio da Amazônia