Produtores familiares de Atalaia do Norte recebem PAA e kit sementes

Produtores familiares de Atalaia do Norte (a 1.1138 quilômetros de Manaus) receberam do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Estado do Amazonas (Idam) quase 3 toneladas de alimentos pelo Programa de Aquisição de Alimentos (PAA/Sepror). A entrega foi feita em parceria com a Secretaria Municipal de Ação Social (Semas).

De acordo com a gerente da unidade local do Idam no município, Vandrícia Gomes, Atalaia do Norte conta com 23 produtores familiares inscritos no programa. Os produtos alimentícios, que incluem banana, macaxeira, abóbora e limão, foram usados para complementar os 150 kits de cesta básica para indígenas.

“O Programa de Aquisição de Alimentos é um dos meios de comercialização mais importantes no município. A unidade local trabalha para auxiliar os produtores para que possam se beneficiar do programa, com assistência técnica, apoio logístico e enquadramento para que estejam aptos a participar”, salientou a Vandrícia.

Além das entregas pelo PAA, a equipe do Idam em Atalaia do Norte também vem realizando a entrega de 200 kits sementes. Os kits incluem sementes de frutíferas, hortaliças e grãos. Segundo Vandrícia, kits já estão sendo entregues a produtores que já possuem Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP).

O Programa de Aquisição de Alimentos é uma modalidade de compra com doação simultânea do Governo Federal, executada por meio de termo de adesão do Ministério da Cidadania e Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Produção Rural (Sepror).