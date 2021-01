Professores de Iranduba não receberam o abono de 2020

Professores da rede municipal de ensino de Iranduba (a 35 quilômetros de Manaus) não receberam o abono de 2020. A categoria acusa a prefeitura de usar o benefício para o pagamento de dívidas.

De acordo com o secretário municipal de educação, Guido Gonzalez, esta não é a primeira vez que Iranduba deixa de pagar abono aos professores e servidores. No entanto, todos os servidores da educação receberam seus salários, férias e pagamento de 13º salário.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Iranduba (Stemi), Marcília Pizano, informou que a justificativa da pasta de educação é o pagamento de uma diferença de 11% para 22% do fundo previdenciário, de cerca de R$ 1,9 milhão. Ela disse, ainda, que os trabalhadores irão acionar o Ministério Público do Amazonas e efetuar denúncia.