Professores do Amazonas receberão capacitação do STEM Brasil

Professores da rede pública de ensino do Amazonas receberão nova etapa de capacitação do STEM Brasil, da ONG Educando by Worldfund. O programa oferece uma formação de alta qualidade a docentes de física, química, biologia e matemática (STEM é a sigla em inglês para Science, Technology, Engineering e Mathematics). A chegada da capacitação ao estado foi possível por meio de uma parceria com a Fundação Toyota do Brasil.

Participam desta nova etapa 189 professores de 18 municípios, que impactarão quase 14 mil alunos. Os docentes foram selecionados em parceria com a Secretaria de Educação do Amazonas e fazem parte de instituições de Ensino Médio que integram um projeto de melhoria na Educação Básica. São colégios de tempo integral, nos quais os alunos passam o dia todo tendo aulas regulares, eletivas e desenvolvendo seus projetos de vida.

A formação de professores do Amazonas começou em outubro de forma on-line. Como a formação do STEM Brasil contempla um ciclo de dois anos de capacitação para os professores, quando acabar a pandemia, os encontros passarão a ser presenciais.

Marcos Paim, diretor do STEM Brasil, explica que o programa de formação já está sendo aplicado desde 2009 e, ao longo desses anos, capacitou mais de 9 mil professores, beneficiando 742 mil alunos. O STEM Brasil oferece aos professores formação exclusiva, seguindo uma metodologia própria, que enfatiza a “mão na massa” para dar vida ao currículo obrigatório de ciências e matemática dos estados brasileiros. As técnicas de ensino são baseadas em atividades práticas e facilitam o aprendizado de conceitos teóricos. A formação envolve quatro áreas: física, química, biologia e matemática. Cada professor passa por 180 horas de formação distribuídas ao longo de dois anos. “