Programa ‘Asfalta Manaus’ chega ao Lírio do Vale

O bairro Lírio do Vale, na zona Oeste, é contemplado pelo programa “Asfalta Manaus”, da Prefeitura de Manaus, neste domingo, 12/2. As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) aplicam 400 toneladas de massa asfáltica na extensa rua Jequié, de 900 metros.

“Estávamos aguardando muito ansiosos por isso. Essa rua só recebeu manutenção uma vez. E foi um tapa-buracos na época. Nunca imaginei que algo tão grande viria assim, com máquinas e uma equipe grande”, relata Ronaldo Pereira, morador há 37 anos.

“Essa satisfação dos moradores é resultado do compromisso da gestão do prefeito David Almeida com a infraestrutura digna e adequada para Manaus. Digo isso, porque nós estamos trabalhando com 5 centímetros de espessura de asfalto. É o padrão preconizado pelo prefeito”, afirma o secretário de Obras, Renato Junior.

Ainda neste domingo os trabalhos devem ser finalizados. A obra é resultado de um cronograma de infraestrutura próprio do programa “Asfalta Manaus”, que visa asfaltar 10 mil ruas em Manaus.

Conforme as últimas atualizações da plataforma on-line “Asfaltômetro”, foram asfaltadas 194 ruas na zona Oeste. Dessas, 17 estão no Lírio do Vale.