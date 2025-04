Programa ‘ProPatinhas’ e ‘RG animal’ visam promover o bem-estar dos pets no Brasil

Governo Lula lança um novo programa de proteção animal, o ProPatinhas, que também estabelece normas para o lançamento do RG animal para cães e gatos





Nesta quinta (17), o governo federal anunciou duas novas políticas públicas voltadas à proteção de animais domésticos:

ProPatinhas – Programa Nacional de Proteção e Manejo Populacional Ético de Cães e Gatos.

SinPatinhas – Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos.

As iniciativas, coordenadas pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), incluem:

– Apoio à castração e microchipagem

– Cadastro nacional de animais e tutores

– Criação do RG animal, documento gratuito de identificação de cães e gatos

A proposta visa promover o bem-estar dos pets, controlar populações de forma ética e ampliar a responsabilidade dos tutores.

Ministério do Meio Ambiente | Agência Brasil