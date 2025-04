Rayssa Leal está na lista dos 435 esportistas que receberão o ‘Bolsa Atleta’ do Governo Federal

Ministério do Esporte divulgou a lista de 435 esportistas que receberão o benefício Bolsa Atleta do Governo Federal





Dessa vez, 435 atletas foram beneficiados em diversas modalidades esportivas, um aumento de 39,4% em relação ao ano passado, quando 312 foram contemplados com o benefício.

O apoio é destinado a nomes de alto rendimento em modalidades olímpicas e paralímpicas.

A seleção foi feita com base no Edital nº 5, publicado em dezembro de 2024, e contempla atletas com desempenho comprovado em competições nacionais e internacionais.

Entre os contemplados estão:

– Ana Patrícia Silva Ramos (vôlei de praia)

– Rayssa Leal (skate)

– Isaquias Queiroz (canoagem)

– Bia Souza (judô)

– Rebeca Andrade, Flávia Saraiva e Jade Barbosa (ginástica)

O Bolsa Atleta é uma das principais políticas públicas de incentivo ao esporte de base e de elite no Brasil, e a categoria Pódio é voltada a quem representa o país em alto nível, com metas de resultados em eventos como Olimpíadas e Mundiais.

Confira aqui a lista completa dos atletas contemplados:

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mesp-n-35-de-16-de-abril-de-2025-624656374