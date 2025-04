Festival de Parintins 2025: Prefeitura planeja ações para grande aumento de turistas

Parintins prepara cidade para aumento de visitantes no Festival 2025. Prefeitura de Parintins projeta aumento de 20 à 30% de turistas no Festival de 2025





Parintins, a capital nacional do boi-bumbá, se prepara para o maior Festival Folclórico da história. Em entrevista à TV Acrítica nesta manhã de quinta-feira, 17, a secretária municipal de Turismo e Eventos, Karla Viana, relatou que a Prefeitura está com a expectativa de um aumento em torno de 20% à 30% de turistas na ilha para participarem do 58º Festival de Parintins.

Segundo a secretária, o recorde de público no Carnailha deste ano serve como parâmetro de que o Festival de Parintins de 2025 possa ultrapassar o número de visitantes na ilha em relação ao ano passado. “Nós estamos com uma expectativa bem positiva para o festival, porque tivemos um Carnailha bem movimentado, com cerca de 60.000 pessoas na avenida, isso é um termômetro pra gente em relação ao festival”, explica Karla.

Segundo um levantamento da Secretaria Municipal de Turismo e Eventos, cerca de 80% das hospedagens da cidade já estão esgotados, o que tem dificultado a busca por hotéis e pousadas em Parintins. “A cidade vem se preparando para receber essa demanda turística com cursos profissionalizantes, por exemplo, para camareiras, atendimento nos artesanatos, atendimento ao turismo em geral, e workshops com parcerias do Cetam e Amazonas Tour”, relata o prefeito Mateus Assayag.

O prefeito Mateus Assayag planeja limitar a entrada de veículos na ilha para melhorar a circulação na cidade, garantindo uma melhor eficiência de serviços essenciais como saúde e segurança durante o período do festival. “Então, a gente precisa ter um fluxo melhor, principalmente para a questão de segurança e fluxos de ambulâncias”, informa o prefeito.

Em 2025, Parintins promete surpreender os turistas como a programação diversificada e uma estrutura ainda maior, reafirmando ser o maior festival a céu aberto do mundo.

Texto: Oliver Freire – SECOM

Fotos: Yuri Pinheiro – SECOM