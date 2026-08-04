terça-feira, 4 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Cidades EDUCAÇÃO SEM SAÚDE: Roberto Cidade deixa professores sem plano de saúde e...

EDUCAÇÃO SEM SAÚDE: Roberto Cidade deixa professores sem plano de saúde e dívida de R$ 52,7 milhões com a Hapvida

Por
Redação 1
-
Governador interino Roberto Cidade herdou dívida astronômica do governo Wilson Lima - foto: recorte/montagem

Inadimplência histórica expõe descontrole na gestão da saúde pública do Amazonas e coloca em risco exames, cirurgias e tratamentos de milhares de educadores e seus dependentes

A crise na administração estadual do Amazonas ganhou um novo e grave capítulo. Documentos obtidos pelo ‘Portal CM7 Brasil’ revelam que o Governo do Estado, comandado por Roberto Cidade, acumula uma dívida de R$ 52.752.876,31 junto à operadora Hapvida, referente ao plano de saúde oferecido aos professores e demais servidores da rede estadual de ensino — e que, mais uma vez, o descontrole financeiro da gestão ameaça deixar milhares de famílias sem assistência médica.


Em notificação formal enviada no dia 29 de julho de 2026 à Secretaria de Estado da Educação e Desporto (SEDUC), a Hapvida Assistência Médica S.A. detalha oito faturas vencidas e não pagas, algumas com atraso de mais de três anos, a mais antiga venceu em março de 2022. A operadora avisa que, caso a Secretaria não regularize o débito ou apresente uma solução efetiva de pagamento, os ‘atendimentos eletivos serão suspensos em até 24 horas’.

Na prática, isso significa consultas, exames, cirurgias, tratamentos oncológicos e terapias de acompanhamento de doenças crônicas interrompidos para professores, aposentados e seus dependentes, pessoas que dedicaram a vida à formação de gerações de amazonenses e que agora enfrentam a incerteza de não saber se poderão continuar seus tratamentos.

Padrão de descontrole

O caso do plano de saúde não é um fato pontual. Ele se soma a um cenário mais amplo de desorganização na gestão da saúde pública estadual, que já vinha sendo denunciado por entidades médicas. O Sindicato dos Médicos do Amazonas (Simeam), o Conselho Regional de Medicina (CRM-AM), a Federação Médica Brasileira (FMB) e o Conselho Federal de Medicina (CFM) vêm cobrando publicamente do Governo um cronograma claro para o pagamento de honorários em atraso, dívidas que, segundo o próprio sindicato, se acumulam desde 2024 e afetam médicos contratados por empresas terceirizadas que atuam na rede estadual.

Diante da repercussão, o Governo anunciou a liberação de R$ 127 milhões para quitar dois meses de atrasos aos profissionais de saúde, com um lote inicial de R$ 84 milhões já repassado. Mas o anúncio não resolve o problema de fundo: a recorrência dos atrasos revela uma gestão incapaz de planejar e sustentar o pagamento de compromissos essenciais, obrigando fornecedores e prestadores de serviço a atuarem sob constante insegurança jurídica e financeira — e a população a pagar o preço da desorganização administrativa.

A gravidade da situação exige respostas objetivas por parte da administração estadual:

  • Como um contrato essencial para a saúde de milhares de professores acumulou uma dívida superior a R$ 52 milhões sem que houvesse regularização?
  • Existe, de fato, um cronograma oficial e vinculante para a quitação integral do débito?
  • Que garantias concretas o Governo oferece para que nenhum professor ou dependente tenha seu tratamento interrompido?
  • Quais medidas estruturais estão sendo adotadas para impedir que episódios como esse, e como os atrasos crônicos a médicos da rede, voltem a se repetir?

Enquanto essas perguntas não forem respondidas, professores e servidores do Amazonas seguem na incerteza sobre a continuidade de um direito básico: o acesso à saúde. Saúde, educação e segurança são obrigações constitucionais do Estado — e quando um governo falha simultaneamente nas três frentes, o que se revela não é um problema conjuntural, mas um retrato da incompetência de sua gestão.

*O Portal CM7 Brasil procurou a assessoria do Governo do Amazonas e do gabinete do governador Roberto Cidade para comentar o caso, e aguarda retorno. O espaço permanece aberto para manifestação oficial. O mesmo comunicado vem sendo aguardado pelo Portal Correio da Amazônia *

Fonte: Notificação de Suspensão Contratual da Hapvida Assistência Médica S.A. à SEDUC/AM, datada de 29 de julho de 2026, referente ao Termo de Contrato nº 07/2022:

VIAhttps://www.youtube.com/
FONTE@georgecurcio992
Artigo anteriorIncêndio de grandes proporções atinge fábrica de solventes na Grande São Paulo
Próximo artigoSão Pedro não consegue evitar quebras constantes de seus ônibus na Linha 446 do Nova Cidade

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.