Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de solventes na Grande São Paulo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de solventes na tarde desta terça-feira (4/8), em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores da região relataram explosões no local. Até o momento, não há registro de vítimas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram diversos focos de incêndio e uma grande nuvem de fumaça preta na Estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo. A empresa atingida, a Quema Química, foi evacuada por precaução.





Informações preliminares apontam que a fábrica possui 24 tanques de solventes, com capacidade aproximada de 31 m³ cada. De acordo com os bombeiros, as chamas atingem recipientes com produtos voláteis, o que exige cuidados durante a operação de combate.

Ao todo, 18 viaturas foram enviadas ao local. As equipes seguem atuando para controlar o incêndio e garantir a segurança da área.

A ocorrência permanece em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.