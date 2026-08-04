terça-feira, 4 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Brasil Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de solventes na Grande São Paulo

Incêndio de grandes proporções atinge fábrica de solventes na Grande São Paulo

Por
Redação 5
-
Foto: Reprodução

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma fábrica de solventes na tarde desta terça-feira (4/8), em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, moradores da região relataram explosões no local. Até o momento, não há registro de vítimas.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram diversos focos de incêndio e uma grande nuvem de fumaça preta na Estrada do Bonsucesso, no bairro Rio Abaixo. A empresa atingida, a Quema Química, foi evacuada por precaução.


Informações preliminares apontam que a fábrica possui 24 tanques de solventes, com capacidade aproximada de 31 m³ cada. De acordo com os bombeiros, as chamas atingem recipientes com produtos voláteis, o que exige cuidados durante a operação de combate.

Ao todo, 18 viaturas foram enviadas ao local. As equipes seguem atuando para controlar o incêndio e garantir a segurança da área.

A ocorrência permanece em andamento e novas informações devem ser divulgadas ao longo do dia.

Artigo anteriorDezesseis escolas de Manaus terão aulas alteradas por falta de abastecimento de água
Próximo artigoEDUCAÇÃO SEM SAÚDE: Roberto Cidade deixa professores sem plano de saúde e dívida de R$ 52,7 milhões com a Hapvida

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.