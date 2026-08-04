Dezesseis escolas de Manaus terão aulas alteradas por falta de abastecimento de água

Dezesseis escolas da rede estadual de ensino em Manaus terão a rotina alterada nesta quarta-feira (5) devido à interrupção programada no abastecimento de água em diferentes áreas da capital. A mudança foi anunciada pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar (Seduc) nesta terça-feira (4).

De acordo com a secretaria, nas unidades afetadas, as aulas do turno da manhã ocorrerão em tempo corrido, enquanto as atividades previstas para o período da tarde serão suspensas.





A alteração acontece em razão de uma manutenção programada no Complexo de Produção de Água Ponta do Ismael (PDI), no bairro Compensa. O serviço deve afetar o fornecimento de água em bairros das zonas Norte, Sul, Centro-Sul, Oeste, Centro-Oeste e em parte da Zona Leste de Manaus.

A Seduc informou que as atividades escolares retornarão ao funcionamento normal após o restabelecimento do abastecimento de água nas áreas atingidas.

Veja as escolas afetadas

Coordenadoria Distrital de Educação (CDE) 1

Escola Estadual Luizinha Nascimento (Praça 14); Escola Estadual Santa Luzia (Praça 14); Escola Estadual Augusto Carneiro (São Geraldo); Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Jacira Caboclo (Presidente Vargas); Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceja) Paulo Freire (Presidente Vargas).



CDE 3

Escola Estadual Vicente Telles (São Geraldo); Escola Estadual Alda Barata (Flores).



CDE 4

Escola Estadual Amélia Bittencourt Cardinale (Compensa); Escola Estadual Duque de Caxias (Compensa); Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) Liberalina Weill (Santo Antônio); Escola Estadual São Luiz de Gonzaga (São Raimundo).



CDE 5

Escola Estadual Demóstenes Belduque de Araújo (Jorge Teixeira).



CDE 6

Escola Estadual Francisca de Paula (Cidade Nova); Escola Estadual Wilma Vitoriano (Nova Cidade).



CDE 7

Escola Estadual Arlindo Vieira e anexo (Novo Israel e Colônia Terra Nova).



*Com informação do g1/Amazonas