terça-feira, 4 de agosto de 2026
Facebook Instagram Share X Youtube
TCEAM
Início Cidades Justiça mantém condenação de Flávio Antony pelo chamado “QG do Crime Eleitoral”...

Justiça mantém condenação de Flávio Antony pelo chamado “QG do Crime Eleitoral” em Parintins

Por
Redação 1
-
Flávio Antony ao lado do governador, na época do crime eleitoral - foto: Recorte

O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) manteve a condenação do chefe da Casa Civil do Governo do Amazonas, Flávio Antony Filho, ao pagamento de multa de R$ 5 mil pelo crime de propaganda eleitoral antecipada em Parintins, que recebeu o título de “QG do Crime” na eleição de 2024, no município localizado a 369 quilômetros de distância de Manaus.

Na decisão, a Corte reformou parcialmente a decisão de primeira instância e absolveu o então pré-candidato a vereador José Tupinambá Ribeiro Ponte, conhecido como Babá Tupinambá.


“Nós precisamos do Babá Tupinambá, na Câmara”

A condenação é fruto de uma representação eleitoral decorrente de um evento público promovido na gestão do ex-governador Wilson Lima (União Brasil), em 17 de junho de 2024. Na ocasião, Flávio Antony discursou perante o público e afirmou abertamente: “Nós precisamos do Babá Tupinambá, na Câmara”.

A defesa do chefe da Casa Civil tentou reverter a penalidade alegando direito à liberdade de expressão, que a reunião tinha caráter restrito, que a gravação havia sido feita clandestinamente e que a fala se limitava a uma declaração de preferência política pessoal ou pedido de apoio, hipóteses permitidas pela Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997).

O relator do processo na Corte Eleitoral, juiz Diogo Oliveira Nogueira Franco, rejeitou integralmente a tese da defesa de Flávio Antony e destacou o peso institucional do cargo ocupado pelo secretário estadual.

O “QG do Crime” coloca gestão de Wilson Lima e o grupo de Brena Dianna sob pressão judicial máxima ─ foto: recorte

Conforme frisou o relator em seu voto, “a utilização da expressão ‘nós precisamos do Babá Tupinambá, na Câmara’, inserida em discurso dirigido ao público presente durante evento público e proferido por autoridade que ocupava posição de destaque institucional, traduz verdadeira conclamação eleitoral dirigida aos ouvintes”.

“Palavras mágicas” de Flávio Antony

A decisão do TRE-AM também desarmou o argumento de que a fala seria apenas uma opinião política individual. O magistrado destacou que o uso de “palavras mágicas” equivale ao pedido direto de voto e viola a legislação quando pronunciado antes do período oficial de campanha.

“O emprego do pronome ‘nós’, seguido da expressão ‘precisamos’, ultrapassa a exteriorização de opinião individual e assume caráter coletivo e persuasivo, convocando os presentes à adoção da mesma escolha política. A explícita menção à Câmara dos Vereadores corrobora o intento eleitoreiro da conduta”, pontuou o relator.

Sobre a alegação da defesa referente ao registro em vídeo do discurso, o acórdão pacificou que a origem das imagens não anula o ato ilícito cometido em praça pública.

O voto condutor registrou expressamente que “a eventual forma pela qual o vídeo foi obtido não descaracteriza o conteúdo objetivo da manifestação nem afasta a ilicitude da conduta, sendo incontroverso que o discurso foi proferido perante diversas pessoas durante evento realizado pelo Governo do Estado do Amazonas”.

No tocante ao pré-candidato beneficiado, a Corte seguiu o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral para absolver Babá Tupinambá da multa. O TRE-AM entendeu que a legislação eleitoral exige a comprovação de que o candidato tinha conhecimento prévio ou anuiu com a declaração irregular, o que não ficou demonstrado apenas por sua presença no local.

O magistrado fixou que responsabilizar o pré-candidato sem provas de combinação prévia representaria uma hipótese de “indevida responsabilidade objetiva”, mantendo assim a punição financeira exclusivamente contra o chefe da Casa Civil.

Sentença:

VIAhttps://www.youtube.com/
FONTE@georgecurcio992
Artigo anterior“Meu filho morreu por falta de luz e segurança”, diz mãe após acidente fatal na AM-070
Próximo artigoDezesseis escolas de Manaus terão aulas alteradas por falta de abastecimento de água

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor digite seu comentário!
Por favor, digite seu nome aqui

© Copyright © 2023 Correio da Amazônia. Todos Os Direitos Reservados.
Correio da Amazônia
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Visão Geral de Privacidade

Este site usa cookies para que possamos oferecer a melhor experiência de usuário possível. As informações de cookies são armazenadas em seu navegador e executam funções como reconhecê-lo quando você retorna ao nosso site e ajudar nossa equipe a entender quais seções do site você considera mais interessantes e úteis.