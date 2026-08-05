terça-feira, 4 de agosto de 2026
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São Pedro não consegue evitar quebras constantes de seus ônibus na Linha 446 do Nova Cidade

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Redação 1
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Ônibus da Sâo Pedro atravessado na Av. Samaúma, atrapalha o trânsito - foto: recorte/divulgação

Motoristas, passageiros, cobradores, as ruas, a imagem da cidade, todos são afetados pelas péssimas condições de uso dos ônibus da Viação São Pedro, Linha 446, que atende o Terminal 03 e 02 do Nova Cidade.

As quebras são diárias, várias vezes por dia e com o calor deste verão amazonense, que chega fácil à casa dos 40º, é difícil o usuário chegar em casa ou no trabalho, sem que tenha passado por algum problema causado pelos transportes rodoviários.


A reclamação é de um motorista da Viação São Pedro, que já não suporta mais ouvir xingamentos nas ruas. “Os ônibus da São Pedro estão todos velhos, caindo aos pedaços, atrapalha o trânsito e os donos de veículos nos xingam, como se a gente tivesse culpa disso”, lamentou o profissional do volante.

O motorista acredita que a empresa não tem ônibus em condições de atender linhas tão longas. “Antes era a Soltur e a empresa Líder. Não tinha quebra, porque os veículos eram novos”,disse. Ele disse que o ideal é a volta destas empresas para atender a Linha 446, do Nova Cidade.

Atrapalhando o Trânsito

Hoje (04/08), na parte da manhã, um ônibus da Viação São Pedro deu prego em plena Avenida Samaúma, em frente ao SPA da Galiléia, indo em direção ao Terminal 02. Quando o motorista fez a conversão, o ônibus parou no meio da Avenida, causando engarrafamento e muita irritação dos passageiros e dos veículos que transitavam naquela via.

Falta fiscalização

O sucateamento dos transportes coletivos em Manaus é crescente, sem que o Sindicato da categoria cobre solução para o problema.

De acordo com especialistas médicos, a alta exposição ao calor, o estresse da profissão e a exigência física da função ao volante, tem aumentado o número de trabalhadores rodoviários nos postos de saúde.

Ônibus quebrado na Avenida Samaúma:

VIAhttps://www.youtube.com/
FONTE@georgecurcio992
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