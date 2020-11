Projeto da Unicef Manaus vai ajudar refugiados e migrantes do Amazonas

Uma maratona social intitulada “Chama na Solução” pretende reunir jovens brasileiros e venezuelanos para formularem soluções pensadas nas necessidades e desafios de crianças e adolescentes refugiados e migrantes do Amazonas, na região norte do país. O projeto é do Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) Manaus.

A ação pretende criar uma rede de protagonismo jovem na cidade, ouvindo e conectando a juventude para a criação de soluções sociais. Podem participar jovens residentes no estado do Amazonas com idade entre 14 e 24 anos. As inscrições são online e devem ser feitas até a próxima segunda-feira (16). As melhores propostas serão premiadas com tablets e kits de aprendizagem.

A maratona social está inserida no contexto da articulação nacional intitulada “Um milhão de oportunidades”, parte do programa global Generation Unlimited (Geração Que Move, no Brasil) que reúne oportunidades voltadas a jovens de 10 a 24 anos de todo Brasil, especialmente aqueles em situação de vulnerabilidade social.

O Brasil registrou, desde 2017, a entrada de mais de 264 mil imigrantes, refugiados e requerentes de asilo de nacionalidade venezuelana. Estima-se que cerca de 30% desta população seja composta por crianças e adolescentes.