Duelo entre Flamengo e São Paulo pela Copa do Brasil terá transmissão mundial

Flamengo e São Paulo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O confronto acontece nesta quarta (11), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. Este duelo é inédito, isso porque as esquipes jamais se enfrentaram nesta competição de mata-mata.

Nesta quarta (11), a Copa do Brasil utilizou as redes sociais para comunicar que o jogo entre Flamengo e São Paulo será transmitido com imagens, de forma gratuita, para o mundo inteiro, com exceção de Portugal.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO:

ALÔ, TORCIDAS DE @Flamengo E @SaoPauloFC! Acompanhe AO VIVO a transmissão internacional com imagens gratuitamente na minha plataforma oficial para o mundo inteiro (exceto Portugal). 🌎📺 ▶️ https://t.co/7LryBTQIsa#CopaContinentalDoBrasil pic.twitter.com/u5z1W0A9aW — Copa Continental do Brasil (@CopadoBrasil) November 11, 2020

Vale destacar que a TV Globo vai exibir a partida para todo o Brasil, exceto para o Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Além disso, o SporTV e Premiere transmitem para todo o país. No entanto, o Coluna do Fla comanda, pelo YouTube, a narração mais rubro-negra e pé-quente da internet na voz do ‘brabo’, Rafa Penido. Os comentários ficam por conta de Tulio Rodrigues e a reportagem é com João Pedro Granette.

