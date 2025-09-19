Projeto social e esportivo incentiva prática de exercícios físicos em Parintins

Depois do programa “Movimenta Parintins” e as academias ao livre, a Prefeitura de Parintins promove a reabilitação e o combate ao sedentarismo por meio de atividades físicas para pessoas com comorbidades por meio do novo projeto de Extensão e Reabilitação à Saúde Física, ao comando da equipe da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).





O projeto acontece todas as terças e quintas-feiras de 8h às 9h, na Arena Olímpica Rubem dos Santos, com a participação gratuita e aberta ao público de todas as idades, sob orientação dos professores Delvano Santiago e Daniele Prestes.

“O projeto foi elaborado para as pessoas que estão com sedentarismo, obesidade, diabéticas, com artrose e cadeirantes, por exemplo, que não realizam nenhum tipo de atividade física e não tem nenhuma linha de instrução, estando muitas vezes acamadas e que não conseguem se exercitar”, explica Daniele.

Ela ressalta que “a prática de exercícios físicos salva vidas”, destacando a importância do incentivo à prática de exercícios adequados com orientação de profissionais de Educação Física. “São exercícios leves, programados conforme a ficha técnica elaborada a partir das comorbidades do aluno para compreender potenciais riscos e, a partir disso, fazemos essa linha de instrução e socialização. Então, essas iniciativas buscam melhorar a qualidade de vida da população, prevenindo e reduzindo o risco de doenças crônicas”, ressalta.

De acordo com a professora, o projeto é para as pessoas que não têm um lugar seguro para se exercitar ou estão acamadas. “Restabelecer pessoas que por sua vez não estão inseridos em nenhum núcleo de atividade física é a nossa preocupação. Somos sabedores que muitos são dependentes de remédios ou isolados em suas casas, e essas pessoas podem agendar na secretaria de esporte, que fica aqui na Vila Olímpica, um agendamento para as atividades em casa”, informa.

“O projeto está em adaptação, já iniciamos os trabalhos com alguns alunos e agradecemos o prefeito Mateus Assayag e a vice Vanessa Gonçalves por estar investindo em Parintins, nos dando possibilidade de realizar esse trabalho, pois reforço que a prática de exercícios físicos salva vidas e é um meio de prevenção à saúde e estamos aqui para somar para termos uma sociedade mais saudável”, conclui Prestes.

Texto: Kedson Silva – SEMJEL/SECOM

Fotos: Divulgação SEMJEL