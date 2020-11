Propagandas eleitorais encerram nesta sexta-feira

Os candidatos à Prefeitura de Manaus encerram suas propagandas em rádio e televisão nesta sexta-feira (27). Os últimos debates entre os prefeituráveis também devem ser realizados somente até hoje.

A propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão para a eleição de prefeitos teve início no dia16 de novembro. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 38.284.410 eleitores estão aptos a votar no segundo turno das eleições municipais de 2020. Das cidades que vão definir os prefeitos em segundo turno, 18 são capitais, entre ela Manaus.

No dia da votação, que acontece neste domingo (27), a legislação eleitoral proíbe a divulgação de qualquer espécie de propaganda de partidos políticos ou de seus candidatos.

Também são vedados, até o término do horário de votação, com ou sem utilização de veículos: aglomeração de pessoas com vestuário padronizado ou instrumentos de propaganda; caracterização de manifestação coletiva e/ou ruidosa; abordagem, aliciamento, utilização de métodos de persuasão ou convencimento; e distribuição de camisetas.