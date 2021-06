Pros Mulher participa de bazar beneficente no Cacau Pirera

O Pros Mulher, em parceria com o Instituto Comunidades, participou neste sábado (25) do bazar beneficente da Associação Jasmim, no Cacau Pirera, em Iranduba.

O bazar, realizado com objetivo de promover a geração de renda e movimentar a economia local, também cumpriu uma função social, já que na ocasião foram entregues 50 cestas básicas doadas pela Cruz Vermelha, que também disponibilizou máscaras, álcool em gel aos presentes como medida de proteção sanitária.

A coordenadora de gestão social do Pros Mulher, Elizângela Maciel, a presidente do Instituto Comunidades, Diana Mendes, esteviveram presente no evento, que reuniu mais de 80 associadas e atraiu centenas de pessoas.

De acordo com a presidente da associação Jasmim, Cacilda Viana, o evento também teve o objetivo de arrecadar fundos para a construção da sala de informática da associação.

“O Projeto Meninas Digitais tem o objetivo de dar uma opção de formação para as meninas aqui do Cacau Pirera, que tem um problema muito grande de uso de drogas e de falta de oportunidade”, afirmou.

Associação Jasmin

A Associação de Mulheres Jasmim é uma entidade sem fins lucrativos, criada por um grupo de mulheres com o objetivo de combater a violência de gênero de forma preventiva e educativa, além de oferecer cursos que promovam a integração. Está localizada no Distrito de Cacau Pirera, no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus.