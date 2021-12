Quadrilha é presa após fazer compra com cartão de vítima em lanchonete

MANAUS – Cinco criminosos se deram mal após cometerem uma sequência de crimes na cidade na noite de terça-feira, (14). Um dos crimes que os mesmo tentavam realizar, foi na rua 18 do bairro Japiim, zona Sul de Manaus. Com a reação das vítimas, um dos criminosos acabou sendo capturado e entregue para os militares.

Os outros elementos, fugiram pelas ruas do bairro com vários pertences das vítimas. O primeiro elemento preso, foi levado para o 1º (DIP), onde lá foram entregues dois celulares.

Uma das vítimas ao chegar na delegacia, e se aproximar de seu telefone, uma mensagem de compra de cartão de crédito chegou em seu celular, dando assim a localização dos outros elementos.

A polícia foi acionada para se deslocar até o estabelecimento onde foi feita a compra, chegando no local os militares encontraram o resto do bando em uma lanchonete comendo com o cartão de crédito da vítima.

Todos foram presos em flagrante e encaminhados para o 1º Distrito Integrado de Polícia, (DIP).

Texto: Correio da Amazônia