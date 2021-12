Prefeito entrega projetos de R$ 407 milhões ao ministro do Turismo

O prefeito de Manaus, David Almeida, esteve em Brasília (DF), nesta terça-feira, 14/12, em reunião com o ministro do Turismo, Gilson Machado Neto, para apresentar 12 projetos com potencial de investimento do governo federal e de empresas estrangeiras na cidade. Juntas, as ações de revitalização e construção demandam mais de R$ 407 milhões e levarão cultura, lazer, entretenimento e turismo à capital.

A reunião no Ministério do Turismo é um desdobramento do encontro que o prefeito David Almeida teve com o presidente Jair Bolsonaro no último dia 29/11, quando o presidente da República autorizou seus ministros a liberarem mais de R$ 1,1 bilhão para Manaus.

No gabinete do ministro Gilson Machado Neto, o prefeito reafirmou o compromisso de colocar Manaus em uma condição turística de destaque nacional.

“Manaus é a capital da Amazônia e tem projetos de excelência para o turismo. O ministro analisou a viabilidade e já encaminhou todos a um banco de projetos a nível internacional. A perspectiva é que possamos acessar recursos federais e também de outros países em curto espaço de tempo”, declarou o prefeito.

Nos próximos dias, a Prefeitura de Manaus enviará ofícios e encaminhará os projetos selecionados ao ministério. Ficará a cargo da pasta dar visibilidade às ações para atrair investidores de todo o mundo, com destaque para os setores de hotelaria da Arábia Saudita, Europa e países de língua espanhola.

“São propostas viáveis e excelentes não só para a cidade de Manaus, mas para o Brasil. A Amazônia será colocada no mapa internacional do turismo e Manaus faz parte de todos os nossos planos. Vamos fazer o possível e o impossível para realizar os projetos trazidos pelo prefeito”, garantiu o ministro Gilson Machado Neto.

Potencial internacional

A secretária de Atração de Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério do Turismo, Débora Gonçalves, acrescentou que Manaus é prioridade absoluta da pasta. Os investidores internacionais, principalmente os da Arábia Saudita, procuram segurança jurídica. Empreendimentos em construção ou com licitação avançada, e Manaus tem esse potencial”, observou.

Gilson Machado Neto citou ainda uma das ações do Ministério do Turismo que denotam o interesse do governo em investir em Manaus. “Já demonstramos uma pequena parte dos nossos planos para a cidade com a recuperação do Teatro Amazonas, um dos mais bonitos do Brasil e do mundo”, comentou.

Ao final da reunião, o prefeito David Almeida concedeu entrevista à imprensa e citou alguns dos principais projetos que trarão benefícios à população e ao setor de turismo manauense.

“Temos o parque Gigantes da Floresta, que será construído entre a zona Norte e a zona Leste da cidade, o museu da Zona Franca de Manaus, o mirante do centro da cidade de Manaus, o parque Encontro das Águas e o parque Camapuã, dentre outros projetos de revitalização do Centro”, afirmou.

Participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil de Manaus, Tadeu de Souza, o titular da Secretaria de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef), Clécio Freire, e o ex-superintendente da Suframa, coronel Alfredo Menezes.

Metas

Pela manhã desta terça-feira, o prefeito David Almeida esteve no Escritório de Representação da Prefeitura de Manaus em Brasília (EsBra) com seus secretários, onde determinou metas aos servidores com objetivo de cobrar resultados.

Foram definidas rotinas administrativas, tanto para projetos quanto para convênios da prefeitura com outros órgãos e entidades. “A gestão pública deve ser conduzida com metas para gerar resultados e a prefeitura de Manaus tem esse compromisso”, declarou o prefeito.