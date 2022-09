Sempre corajosas e adentrando em aventuras que mudarão suas vidas para todo o sempre, as princesas da Disney acabam enfrentando diversos desafios perigosos, que podem leva-las a atravessar florestas intimidadoras sem companhia, viajar rumo ao desconhecido sozinhas ou até mesmo, participar de uma guerra.

Além disso, grande parte das princesas da casa do Mickey acabam tendo suas histórias finalizadas ao encontrarem seus sonhados tão príncipes encantados e enfim se casarem, como é o caso dos enredos que envolvem Branca de Neve e a Bela Adormecida.

No entanto, apesar de serem destemidas e executarem ações que exigem extrema maturidade, muitas das princesas ainda não chegaram à idade adulta, levando os amantes das narrativas encantas a se questionarem: Qual é a princesa mais velha da Disney?

A resposta surgiu em uma lista publicada pelo Screenrant que divulga a idade das princesas, sendo assim, as mais velhas dentre elas são: Tiana de ‘A Princesa e o Sapo’ e Cinderela, a protagonista de sua obra homônima, visto que as duas possuem a mesma idade: 19 anos.

Ainda assim, vale mencionar também Elsa e Anna, as irmãs de ‘Frozen’, que apesar de não serem mais princesas, visto que conquistaram o título de rainhas, as duas atendem todos os requisitos e se fizessem parte do seleto grupo, ocupariam os lugares de Tiana e Cinderela, visto que no segundo filme, elas tinham 24 e 21 anos, respectivamente.

Em contrapartida, a mais jovem entre as princesas é Branca de Neve, de ‘Branca de Neve e os Sete Anões’, que tem apenas 14 anos. Apesar de ser muito jovem para se casar e ter todas as responsabilidades apresentadas no seu filme, a narrativa acaba se encaixando no contexto da época em que foi criada, visto que entre os anos 30 e 50, era comum que meninas já realizassem tarefas do lar para atenderem ao pensamento popular: se tornarem boas esposas.

Confira as idades das demais princesas abaixo:

Aurora (Bela Adormecida): 16 anos

Ariel (A Pequena Sereia): 16 anos

Bela (A Bela e a Fera): 17 anos

Jasmine (Aladdin): 15 anos

Pocahontas (Pocahontas): 18 anos

Mulan (Mulan): 16 anos

Rapunzel (Enrolados): 18 anos

Merida (Valente) 16 anos

Moana (Moana): 16 anos

Recreio.uol