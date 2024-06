Queda brusca nas pesquisas vai tirando o bolsonarista Alberto Neto da corrida eleitoral em Manaus

As pesquisas eleitorais prometem “ferver”, dar um ingrediente a mais no cenário político no município de Manaus. A mais recente aponta a prevista e esperada queda do pré-candidato a prefeito de Manaus, Capitão Alberto Neto.





Com os números em franca decadência, há quem diga que o Capitão pode até desistir de concorrer ao cargo majoritário no pleito deste ano. A campanha do atual deputado federal nunca decolou, e, com o desempenho apresentado, parece que nem vai decolar.

Há pesquisas em que o Capitão aparece com apenas 6% das intenções de voto. O que chama atenção é que, anteriormente, o pré-candidato tinha 10% das preferências do eleitorado manauara. Ou seja, a queda é perceptível, diferente do que o deputado costuma postar em suas redes sociais.

Bolsonarista vai de mal a pior

Outra prova de que a campanha está de mal a pior foi a visita do ex-presidente Jair Bolsonaro a Manaus. Ele esteve na capital amazonense em maio deste ano, para um evento do Capitão Alberto Neto.

Ao contrário do que se cogitava, a visita do “Mito” não arrastou multidões e foi um verdadeiro fiasco. Era a hora do pré-candidato alavancar a sua trajetória rumo à Prefeitura de Manaus, mas o efeito foi o oposto.

De lá para cá, Capitão Alberto Neto segue inexpressivo e aguardando ordens superiores. Quem sabe, vem uma desistência por aí…

Veja pesquisa: